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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالتبين

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن 7 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين ، تم إستهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التنقيب عن الاثار الحفر والتنقيب عن الآثار القاهرة مديرية أمن القاهرة

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