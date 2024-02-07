ضبط شخصين بالقاهرة استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم وإتخاذهم من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحاً لممارسة نشاطهم.

أمكن ضبط إثنين منهم، وأقرا بنشاطهما الإجرامى، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على عدد 140 إستمارة بيانات - 2 جهاز تابلت - 3 أختام - إيصالات أمانة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.