إزاله سوق الروبابيكيا والخردة في مدينة نصر | صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالأشتراك مع شرطة مرافق القاهرة حملة مكبرة لازالة المخالفات والتعديات علي اراضي أملاك الدولة بسوق الروبابيكيا والخردة خلف المنهل المنطقة التاسعة بمدينة نصر شرق القاهرة .

رئيس حي شرق مدينة نصر خلال متابعة جهود الحملة

وكان رجال حي شرق مدينة نصر قد قاموا بعمل حملة مكبرة لرفع الاشغالات وازالة المخالفات والتعديات علي اراضي أملاك الدولة بقيادة اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر والأجهزة التنفيذيه المعاونه وبصحبته العميد هيثم منير مدير إدارة وحده شرطة المرافق شرق مدينة نصر .

و أسفرت الحملة عن أزاله كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمخالفات بسوق الروبابيكيا والخردة خلف المنهل المنطقة التاسعه وجاري المتابعة في قطاعات أخرى ، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .