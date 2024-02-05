موظف بمصلحة الضرائب صباحا وسائق توك توك ليلا.. قصة جريمة الخليفة

كعادته اليومية يقوم موظف بمصلحة الضرائب بالعمل نهاراً في الحكومة ، وليلاً سائقاً علي توك توك لسد احتياجات أسرته .

واثناء عمله ليلاً علي مركبته الصغيرة استقل مجرمين معه بزعم توصيلهما الي منطقة الخليفة الا انهما قاما بطعنه بالرقبة ليفارق الحياة والقيا جثته بجوار مسجد ولاذا بالهرب الي ان تم تحديدهما وضبطهما .

ووسط حراسة أمنية مشددة قام المتهمان بتمثيل جريمتهما في حضور ممثل عن النيابة العامة ، واعترفا بإرتكاب الحادث بدافع السرقة فقررت النيابة حبسهما علي ذمه التحقيقات .

بداية أكتشاف الجريمة عندما تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغاً بالعثور علي جثة موظف بمصلحة الضرائب بجوار مسجد مصاب بطعنه بالرقبة .

علي الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ، وتبين من فحص الكاميرات اصطحاب المجني عليه لشخصين داخل التوك توك الذي يعمل عليه عقب الانتهاء من عمله في الضرائب بزعم توصيلهما من منطقه السيدة زينب وحتي مكان العثور علي الجثمان بالخليفة.

تم تحديد المتهمين وضبطهما وتبين انهما عاطلين الأول ٣٦ سنة عاطل وسبق اتهامه في عدة قضايا ، والثاني ١٩ سنة وسبق اتهامه في قضايا

وامام رجال الأمن ، اعترفا بارتكاب الواقعه بقصد سرقه التوتوك وقيامهم بالبيع لعميل سيء النيه تم ضبطه ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق .