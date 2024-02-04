لإخفاء الواقعة.. ضبط 5 أشخاص أضرموا النيران في فيلا بالمقطم بعد سرقتها

استعان شاب ب 4 من أصدقائه لسرقة فيلا بالمقطم بعد علمه بسفر صاحبها وتمكنوا من سرقة مجوهرات وأموال من داخلها، ثم قاموا بإضرام النيران فيها لاخفاء معالم جريمتهم.

و تم ضبط المتهمين والمسروقات ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود حريق داخل فيلا أحد الأشخاص بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الفيلا ووجود حريق داخل إحدى غرف النوم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص ، تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بأنه نظراً لعلمه بسفر مالك الفيلا إختمر فى ذهنه فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين وقاموا بإضرام النيران بها لإخفاء آثار الواقعة ولاذوا بالفرار ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وزنت 850 جرام من متحصلات الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.