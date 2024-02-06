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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربة أمنية ناحجة.. سقوط 8 مجرمين بحوزتهم 25 كيلو حشيش بالقاهرة.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربتها لمروجي المواد المخدرة وتمكنت من ضبط من 8 عناصر إجرامية وبحوزتهم قرابة 25 كيلو حشيش وكميات مختلفة من الأقراص والمواد المخدرة الأخري ، وسلاح ناري وذخيره ، تم التحفظ عليها وعرضها والمتهمين علي النيابة العامة التي تولت التحقيق .

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد نجحت في ضبط سائق له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالى .

في دار السلام تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة القسم وبحوزته 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة وسلاح أبيض "مطواة" .

وتم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1600 قرص مخدر ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة .

وفي مدينة السلام تم ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهم كمية لمخدر  الأستروكس وكمية لمادة البودر المخدر والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى .

وفي مصر القديمة تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة القسم وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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