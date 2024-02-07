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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط القائمين على شركة لإتجارهم بالنقد الأجنبي بحوزتهم 38 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية

فى ضربة حاسمة ، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط القائمين على إحدى الشركات لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى بحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة" تقدر قيمتها المالية بحوالى 38 مليون جنيه.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم ضبطهم وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة تقدر قيمتها المالية بحوالى 38 مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد ، وتكثيفاً للجهود في رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى السوق المصرفى القاهرة مديرية أمن القاهرة نقد الأجنبي

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