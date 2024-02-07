سقوط لص عدادات مياه العقارات وأخر يسرق متعلقات المواطنين بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة غموض وقائع سرقة وضبط مرتكبيها ، وتولت النيابة العامة التحقيق .



فقد تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقات عدادات المياه.. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وإرتكابه 8 وقائع سرقة عدادات، وأرشد عن المسروقات.

كما تم ضبط بائع متجول "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم حال قيامه بعرض جهاز لاب توب- هاتف محمول "مجهولا المصدر" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة عابدين .

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.