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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز جرائم السرقة ويلقي القبض على مرتكبيها

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

فقد تم ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل ، لقيامهما بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية) من داخل شقة بدائرة القسم.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأقرا بأنه نظراً لعلمهما بأن الشقة محل البلاغ مغلقة ولا يتواجد بها أحد قاما بتسلق الشرفة والدلوف للشقة والإستيلاء على محتوياتها ، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية "(عامل ، تاجر خردة "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة كما إعترف بإرتكابه عدد (4) وقائع بذات الأسلوب، وأضاف قيامه ببيعهم لعميليه "سيئا النية" ("لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

كما تم ضبط (مالك مخزن "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما إعترف بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بالإشتراك مع ( عاطل ، عاملين) تم ضبطهم، وبإستهداف المخزن المُشار إليه عُثر بداخله على (السيارة المُبلغ بسرقتها - سيارة بدون لوحات معدنية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعــة - سيارة - عدد من اللوحات المعدنية - عدد  4  شورت بلوك لعدد من السيارات - عدد  6  كنترول سيارة - عدد 13 إستيكر مُدون عليه أرقام شاسيه - كمية من أجزاء السيارات - عدد 3 رخص تسيير).

وكذا ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الموسكى.. لقيامهما بسرقة (بعض الأجهزة) من داخل ورشة أحذية كائنة بدائرة القسم.. وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، كما إعترفا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما (عاطل – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.

السرقات تشكيل عصابى جرائم سرقة سرقات مديرية أمن القاهرة وقائع سرقة

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