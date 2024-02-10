القبض على عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات.

فقد تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته "4,600 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى (متحصلات نشاطه الإجرامى)".

وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزتهم "3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض “(مطواة)”.

كما تم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.