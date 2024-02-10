عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبها وكسر الزجاج.. ضبط قائد سيارة تعدي علي سيدة بالمعادي

كمين
كمين

ضبط رجال الأمن بالقاهرة قائد سيارة تعدي بالسب والقذف علي سيدة وكسر زجاج سيارتها حال سيرها في منطقة المعادى وبصحبتها والدتها ، وذلك بعد تداول الواقعة عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة "ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسر زجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد قائد السيارة مقيم بمنطقة المقطم ، وتم ضبطه والسيارة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

السب والقذف الداخلية شرطة المعادى قسم شرطة المعادى وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

موضوعات متعلقة

سيدة تقفز من الطابق الثاني هربا من حريق في شقتها بـ15 مايو

القبض على عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة في القاهرة

لشكوكها في سرقته أموالا منها.. ربة منزل تعذب نجل شقيقها حتى الموت

القبض على 7 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل عقار في التبين

ضبط عصابة بالقاهرة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية والاتجار بالمخدرات

سقوط عاطل بالقاهرة استولى على أموال المواطنين

كيفية الحصول على خدمات الأحوال المدنية وقائمة الأسعار.. تفاصيل

الأمن يكشف ملابسات بلاغي سرقة ويضبط مرتكبيها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رمضان 2024| تغييرات في عادات استهلاك المصريين.. والحكومة تُبادر بحلول

من ركائز دعم الدولة| أحمد موسي يكشف كواليس شائعة بيع صدى البلد

قطر تدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل يمنع اجتياح الاحتلال لـ رفح

كويكب «بينو» يكشف أسرارًا عن بداية الكون .. ما القصة؟

حكم صيام شهر شعبان.. 11 يوما يستحب صومها وتدخلك الجنة من باب الريان

رئيس الموساد في القاهرة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس الأسبوع المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

فيديو

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب .. ماذا يحدث؟

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ