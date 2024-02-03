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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عينيها راحت .. كواليس ومفاجآت جديدة في الاعتداء على ممرضة شبرا العام

شبرا العام
شبرا العام

تفاصيل وكواليس جديدة في قضية ممرضة شبرا العام، والمتهمة فيها سيدة بفقء عين الممرضة إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل المستشفى وادعت فيها المتهمة بتعدي الممرضة عليها جراء منعها من اصطحاب طفل من الحضانة كونها ليست من أقارب الدرجة الأولى.

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تفاصيل قضية ممرضة شبرا العام

حيث أحالت جهات التحقيق في القاهرة، المتهمة بالاعتداء على ممرضة شبرا العام وفقء عينها إلى المحكمة المختصة لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات التعدي على ممرضة شبرا العام، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير لنظر أولى جلسات قضية ممرضة شبرا العام بمحكمة شمال القاهرة في العباسية.

أقوال ممرضة شبرا العام

ممرضة شبرا العام كشفت تفاصيل الواقعة بالكامل حيث قررت - عائشة م - التي تعمل ممرضة بمستشفى شبرا العام أن المتهمة وأقارب مريضة في المستشفى قاموا بالاعتداء عليها بالضرب جراء رفضها تسليم طفل حديث الولادة لها بسبب تعليمات المستشفى، وقامت المتهمة بفقء عينها والتسبب بعاهة مستديمة لها، جراء المشاجرة التي نشبت بينهما.

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وتابعت ممرضة شبرا العام عن قصتها «جاتلي حالة ولادة وولدت طبيعي ومفيش مشكلة، وفوجئت بأحد أقاربها وطلبت مني تسليم الطفل ورفضت تسليمه إلا لو كان قريبه من الدرجة الأولى الأب أو الأم، بعد اقتحمت الحضانة لاستلام الطفل بالقوة وتعدت عليّ وجذبتني من شعري، وسحلتني ولما زميلتي لما دافعت عني ضربتها بحامل المحلول الحديدي وأصيبت بارتجاج في المخ، وبعدها طلعت آلة حادة من صدرها وضربتني في عيني تسببت في عمى جزئي وتراجع في حدة الإبصار».  

أقوال المتهمة في واقعة ممرضة شبرا العام

فيما قررت المتهمة في واقعة ممرضة شبرا العام، أن الممرضة منعتها من الدخول إلى غرفة ابن عمها التي وضعت طفلا في المستشفى ودارت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قامت أثنائها الممرضة وأخرى بالتعدي عليها بالضرب، وحينها كان في يدها هاتفها المحمول فكانت تضرب به الممرضة دفاعا عن نفسها، وبعد انتهاء المشاجرة عرض العاملين بالمستشفى الصلح.

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