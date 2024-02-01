حالة المرور اليوم.. «صدى البلد» في جولة بالفيديو على الدائري الأوسطي

رصدت كاميرا موقع “صدى البلد” حالة المرور اليوم، الخميس، على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة حلوان و15 مايو، بالمنطقة الواقعة في التقاطع مع طريق الأوتوستراد، والتي تشهد العديد من الحوادث، حيث تم إجراء بعض التعديلات على الطريق القادم من العاصمة الإدارية والتجمع باتجاه الجيزة وأكتوبر.

حالة المرور اليوم على الطريق الدائري الاوسطي

واستقرت حالة المرور اليوم على الطريق الدائري الأوسطي بدون وقوع حوادث أو بلاغات بمؤثرات على الطريق لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حيث تسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر بدون مؤثرات من حالة الطقس أو حوادث الطرق على الدائري الأوسطي.

وتشهد حالة المرور اليوم استقرارا بالنسبة للمسافرين بين المحافظات المختلفة بدون وجود بلاغات تؤثر على الحركة العامة، حيث لم ترصد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ثمة مؤثرات على حركة المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، مع استقرار حركة المركبات المسافرة بين المحافظات والقاهرة منذ ساعات الصباح الأولى، مع وضوح الرؤية على الطرق الصحراوية.

وأفادت مصادر باستقرار حالة المرور اليوم على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وكذا طريق الفيوم الصحراوي ومحوري الضبعة وروض الفرج، وطريق الواحات الصحراوي، ومحور شبرا - بنها الحر، للمسافرين بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة.

كما تستقر حالة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وأيضا طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق القطامية - العين السخنة، وأيضا طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير - مرسى علم، وجميع الطرق في جنوب سيناء، مع استقرار الحالة على طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وأيضا طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية في إطار سياسة وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وتطبيق لوائح قانون المرور على المركبات وضبط المخالفين منهم على الطرق، حيث تشن حملات لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر بإجراء فحص لسائقي المركبات المختلفة على الطرق.

كما تواصل الإدارة حملات ضبط قائدي المركبات بدون لوحات معدنية أو المتلاعبين في اللوحات المعدنية وكذلك بدون ملصق إلكتروني، وذلك لضبط المخالفين والحد من الحوادث على الطرق حفاظا على أرواح المواطنين، حيث تحذر وزارة الداخلية من التلاعب في اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات أو القيادة بدونها.