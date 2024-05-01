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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمية التجارة الداخلية : تنفيذ 26 مشروعا بالمحافظات باستثمارات 60 مليار جنيه

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع اكثر من  26 مشروعاً  بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه.

وقال عشماوي إن المشروعات المذكورة تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪؜ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار و العمالة وتوفر فرص ما يقرب من  400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
 

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وزير التموين يعلن تفاصيل طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود  وزير الاتصالات الأسبق والنائب الاول لرئيس الاتحاد العام  للغرف  التجارية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية  بحضور  وكبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

تطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية

 
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية ، حيث تم  طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة  بمحافظات " البحيرة ، الأقصر ، الشرقية ، بنى سويف ، السويس ، المنيا ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد "  على مساحة تقرب من  405 فدان لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة  ،وقامت  11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية  والأجنبية بسحب كراسات الشروط

التجارة التموين والتجارة الداخلية اتحاد الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية لوجستية

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