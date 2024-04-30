عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: نتوقع تراجع سعر الذهب وكسر الـ3000 جنيه.. فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن المصريين معروفين بشغفهم للذهب، مؤكداً أن الذهب يعد مخزن قيمة جيد بالنسبة للأفراد.

إنخفاض الذهب أكثر من 150 جنيه

وأضاف ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية " المحور"، أن الذهب يعد احتياطي استراتيجي جيد للدول، والحكومات المركزية، متابعاً: "أسعار الذهب حالياً أصبحت معتدلة، ومنتظمة"


واستكمل: "سعر الذهب انخفض أكثر من 150 جنيه في هذا الأسبوع، ليصل إلى 3050 جنيها، ومن المتوقع أنه إذا استمر تراجع الذهب عالمياً، بإنه سوف يتراجع ويكسر الـ3000 جنيه في السوق المحلي".

الذهب وزير التموين التموين أسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

حزب الله ينشر فيديو لقصف تمركزات جنود الاحتلال بداخل إسرائيل

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم 30 - 4 - 2024

الحرب في غزة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وأمير قطر

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ترشيحاتنا

"بلومبرج" تنصف مصر| الوكالة تعترف بقوة الاقتصاد الوطني.. وخبير يكشف سر التقرير المغلوط

أسامة كمال: وزير الأمن القومي الإسرائيلي ناشط الكراهية الأبرز في القرن الـ21

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة عيد العمال

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

الحرب في غزة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وأمير قطر

أحمد موسى عن سحل طلاب جامعات أمريكا: هي فين منظمات حقوق الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة تنتقل من ولاية يوتا الامريكية إلى كاليفورنيا بطريقة عجيبة..شاهد ما حدث

أكل فاخر من الآخر.. صينية كفتة الدجاج بالخضار والبشاميل

أشرف زكي ومحمد محمود عبدالعزيز أول الحضور لعزاء عصام الشماع

لو بتتعامل مع شخص نرجسي.. خطوات تساعدك في علاجه

فيديو

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

أنت محبوبي.. بتول بني تطرح أحدث أغنياتها

بعد اتهامها بـ الزنـ.ـا.. المواجهة الأولى بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ