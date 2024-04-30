التموين: نتوقع تراجع سعر الذهب وكسر الـ3000 جنيه.. فيديو

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن المصريين معروفين بشغفهم للذهب، مؤكداً أن الذهب يعد مخزن قيمة جيد بالنسبة للأفراد.

إنخفاض الذهب أكثر من 150 جنيه

وأضاف ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية " المحور"، أن الذهب يعد احتياطي استراتيجي جيد للدول، والحكومات المركزية، متابعاً: "أسعار الذهب حالياً أصبحت معتدلة، ومنتظمة"



واستكمل: "سعر الذهب انخفض أكثر من 150 جنيه في هذا الأسبوع، ليصل إلى 3050 جنيها، ومن المتوقع أنه إذا استمر تراجع الذهب عالمياً، بإنه سوف يتراجع ويكسر الـ3000 جنيه في السوق المحلي".