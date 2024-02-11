حبس 4 أشخاص لاتهامهم بحيازة بنادق خرطوش بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لحيازتهما سلاح ناري بمنطقة البدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبرفقته (3 أشخاص- مقيمون بالجيزة).. وبحوزتهم (4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية