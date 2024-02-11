عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بحيازة بنادق خرطوش بالبدرشين

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لحيازتهما سلاح ناري بمنطقة البدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبرفقته (3 أشخاص- مقيمون بالجيزة).. وبحوزتهم (4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

الأسلحة النارية الأسلحة النارية والذخائر اللواء محمود ابو عمرة جرائم حيازة الأسلحة النارية جرائم حيازة الأسلحة حيازة الأسلحة النارية حيازة الأسلحة شرطة البدرشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

موضوعات متعلقة

النيابة تستدعي ضابط شرطة عين شمس لسماع أقواله في واقعة مقـ تل سيدة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على سيدة المعادي

شوه سمعتها.. ننشر حيثيات المحكمة في اتهام شخص بتهديد زوجته بإفشاء أسرارها

الخالة المتهمة تمثل الجريمة وسط حراسة أمنية.. والنيابة تستمع لشهود العيان بدار السلام

السجن 6 أشهر لمتهم لإدانته بتعاطي المخدرات في التجمع الأول

200 ألف جنيه غرامة.. السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالقطامية

السجن 3 سنوات لمتهم وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الحشيش

طلب منها إقامة علاقة فرفضت.. الشيطان والفتاة البريئة في العجوزة

ترشيحاتنا

الخارجية تعلن متابعة قضية العثور على جثمان مصرية في سويسرا وتعزي أسرتها

نهائي كأس الأمم الإفريقية|نيجيريا تتقدم بهدف علي كوت ديفوار في الشوط الأول

ما سر انتعاش سوق الفضة؟.. رئيس شعبة الذهب يجيب

بعد مرور نصف ساعة .. حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية يوقف المباراة لهذا السبب

ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

أساطير القارة .. حسام حسن يلبي دعوة كاف بحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية|صور

جريء جدا.. مايا دياب تشغل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ