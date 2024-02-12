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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيقولوا قوية.. مي كساب تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة

مي كساب
مي كساب

فاجأت الفنانة مي كساب جمهورها بطرح برومو أغنيتها الجديدة والتى تستعد لطرحها يوم الخميس القادم تحت عنوان بيقولو قوية.

أغنية بيقولو قوية من كلمات  طارق على وألحان وتوزيع إسلام رفعت أما الميكس وماستر الأغنية قام بها جورج يعقوب.

 

مي كساب تكشف مصير جعفر العمدة 2

 

كشفت الفنانة مي كساب مصير مسلسل جعفر العمدة 2 بعد تأجيل تنفيذه خلال موسم دراما رمضان 2024 رغم الإعلانات والتعاقدات التي تم الكشف عنها سابقا. 

 

وقالت مي كساب في تصريحات لها على هامش تكريمها بمهرجان التميز والإبداع، إن السر لدى المخرج محمد سامي الذي لم يرض عن السيناريو بعد كتابته وقرر تأجيل العمل، ولكن لا يوجد قرار نهائي في الأمر حتى الآن. 

 

وتحدثت مي كساب عن فقدانها الكثير من الوزن، وقالت إن الصحة نعمة ويجب الحفاظ عليها ورعايتها، وكشفت عن مشاركتها في مسلسل العتاولة في دراما رمضان 2024. 

 

أشادت الفنانة مي كساب بدور الفنان أحمد السقا ضم أحداث مسلسله جولة أخيرة الذى أنطلقت أولي حلقاته منذ أيام .

 

وكتبت مي كساب عبر صفحتها بموقع  فيس بوك: عظمة على عظمة يا دكتور يحيى، أداء تمثيلي عالي جدًا، وإخراج عظيم وسيناريو متماسك جدًا، وتصوير وإنتاج وديكور وملابس وموسيقى عمل فني متكامل مشرف، مبروك يا أحمد يا سقا يا نجم يا كبير تاريخ مشرف دايمًا، ناجح ومكسر الدنيا وليا الشرف إني جمبك السنة دي في العتاولة، ربنا يدينا من كرمه وفضله.

 

الفنانة مى كساب مي كساب بيقولو قوية

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