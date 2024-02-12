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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار العدل الأمريكية أكد معاناة بايدن من ضعف الذاكرة

الدوي: بايدن لا يتذكر اسم نجله الذي توفى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال  الكاتب بلال الدوي، إن هدف إسرائيل الأساسي من الحرب في قطاع غزة هو التهجير، وأنهم يريدون تنفيذ هذا الملف، يستخدمون أذرع مليشيات تضرب القواعد الأمريكية وصراع في جنوب شرق البحر المتوسط واشتعال الأزمة في السودان من جديد، مؤكدًا أن كل هذه المخططات تتحطم أمام الدولة المصرية وقائدها وأجهزتها.

وأضاف الدوي خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا لم نفاجئ بكلام الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معبر رفح.


وأشار إلى أن روبرت هور، مستشار بوزارة العدل الأمريكية قال إنه قدم تقريرًا بعدما قام بالتحقيق مع جو بايدن، وأكد في تقريره أن "بايدن"، لم يستمع إليه جيدًا وأنه لا يتذكر اسم نجله الذي توفى وأنه لا يتذكر عدد السنوات التي قضاها نائبًا للرئيس الأمريكي.

وتابع أن بايدن استخدم معلومات سرية ولم يعلم بسريتها وبناء عليه فإن الرئيس الأمريكي يعاني من ضعف ذاكرته، وبالتالي تم نشر هذه المعلومات.  

وأشار إلى كريستوفر فان، عضو الحزب الديمقراطي، قال لوكالة فوكس نيوز، "أدهشني كمية المساعدات التي قدمتها مصر لقطاع غزة، لأن نظري لم يأت بهذه الشاحنات التي تقترب من الأميال".

بايدن بلال الدوي مستشار العدل الأمريكية رفح توك شو

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