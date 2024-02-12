عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المهن الطبية: اليوم بدء صرف دفعة معاش شهر فبراير

صرف معاشات
صرف معاشات

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن بدء تحويل معاشات الأعضاء دفعة فبراير عن أشهر ( يناير وفبراير ومارس) 2024، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم، اعتباراً من  اليوم.

وقال الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إن هذه الدفعة الثانية من المعاشات التي سيتم صرفها بالزيادة الجديدة، وهي مبلغ 1350 جنيها بدلًا من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقًا لقرار مجلس الاتحاد الذي جرى اتخاذه بتاريخ 2 مايو  2023.

وأشار الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إنه تم تخصيص خط ساخن رقم ١٥٦٠٣ باتحاد المهن الطبية لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالمعاشات.

وأوضح أمين عام اتحاد المهن الطبية،أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 119534 عضواً، فيما بلغ إجمالى قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 460 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالاً كل ثلاثة أشهر فى منتصف أشهر ( فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

وصول حصيلة شهداء رفح جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100

ترشيحاتنا

حذرت من تطورات رفح.. الصحة العالمية: الإمدادات الطبية لغزة "نقطة في بحر"

دعاء الفرج العاجل.. احرص عليه وانتظر بشرى خلال أيام

ارتفاع جرحى جيش الاحتلال إلى 2855 منذ بداية حرب غزة

الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية

الأقل دخلا.. هذه شروط الحصول على الدعم النقدي والضمان الاجتماعي

الصحة تطلق أسبوع الحوكمة في الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2024| طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "قلع الحجر".. صور

أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازل من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

كرة الثلج.. قصة كويكب تسبب في تجميد الأرض بالكامل| هل نشهده قريبا

نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ