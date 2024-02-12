نتنياهو: الضغط العسكري وحده هو المؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو: فقط استمرار الضغط العسكري، حتى النصر الكامل، سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى لدينا. ولن نفوت فرصة واحدة لإعادتهم".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تحرير اثنين من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "يكشف النقاب إنه في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما فرناندو سيمون مرمان (60) لويس هير (70)".

وأضاف: "وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير".

وتابع: "قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لاعادة المختطفين".