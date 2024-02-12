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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اختيار المرشحين لإدارة العلاقات العامة وأمين كليتي حاسبات ومعلومات والتربية النوعية جامعة سوهاج

صدى البلد

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الاشرافية  بالجامعة، وذلك لإختيار مدير عام العلاقات العامة و امين كليتي الحاسبات والمعلومات والتربية النوعية.

جرت الأعمال بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور حسان النعماني رئيساً للجنة، وبعضوية كلاً من الدكتور عبد الناصر يس ‏نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ‏والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمستشار محمد ضياء الدين المستشار القانوني للجامعة و عصام الحناوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج.

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جامعة سوهاج

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يتم تقييم المتقدمين بناء على عدة معايير هي، التاريخ الوظيفي، والقدرات العلمية المناسبة للمنصب، وجودة مقترح التطوير وتوافر السمات الشخصية في المرشح كالقيادة، والحزم، والقدرة على إدارة الأزمات.

ولفت إلى أن المرشحين قدموا عروضاً عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالإستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الأداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.

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