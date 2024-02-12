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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة شاب أسفل عجلات قطار في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة شاب في منتصف الثلاثينات من العُمر، أسفل عجلات قطار "أسوان/ القاهرة"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المُشاة، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بانتهاء حياة شاب أسفل عجلات قطار دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور المدعو (سامح ك- 35 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات القطار.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة حتى بيان تقرير الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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