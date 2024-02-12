مياه سوهاج تعيد تشغيل جميع محطات مياه الشرب بعد انتهاء السدة الشتوية

أعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها بعد انتهاء فترة السدة الشتوية، والتي استمرت في الفترة من 9 يناير الماضي حتى 7 فبراير الجاري.

محافظة سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف إنه تم سد عجز المياه خلال تلك الفترة بتشغيل محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه للمناطق التي تضعف او تنقطع عنها المياه.

كما تم إجراء اعمال الاحلال والتجديد لعدد 28 محطة مياه نقالي بالمجهودات الذاتية خلال تلك الفترة،والتي شملت تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.