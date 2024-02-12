التنمية المحلية تتابع الدورات التدريبية بمركز سقارة

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الاول في الأسبوع التدريبي السابع و العشرون للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذى يتضمن 5 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 157 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفقًا لأحدث البرامج التدريبية، و استمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى.

وتتضمن الخطة التدريبية في الأسبوع رقم (27) دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الطرق إلى التميز المؤسسي وتطبيق الجودة"، ودورة " برامج التنمية المحلية المطورة"، ودورة " الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية"، ودورة " الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم"، ودورة "لغة انجليزية".

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيرًا إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حيث حصل للعام الثاني على التوالي على شهادة اعتماد للمواصفات الدولية لإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحث بشهادة الأيزو الدولية "ISO 21001:2018"، ويتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ليحافظ على مكانته في مصاف المؤسسات التدريبية العالمية.

FB_IMG_1707728524573

FB_IMG_1707729022756

FB_IMG_1707729019934