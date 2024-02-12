يسرا : أبويا جرى ورايا بالسك.ينة لما عرف إنى عايزة أمثل

كشفت الفنانة يسرا أثناء حلولها ضيفة برنامج "بصمة” المذاع على قناة "الشرق ديسكوفري" عن رفض والدها دخولها مجال التمثيل.

وأوضحت يسرا :"فى اليوم اللى قولت فيه لوالدى إنى عايزة أمثل ، جرى ورايا بالسكينة ولغاية دلوقتى عندى ندبة فى ضهرى من السكينة".

وأضافت يسرا:"والدى أقتنع إنى أمثل و كان بيجى معايا وأنا بمضى العقود وكان مسؤل عنها ".

وكشفت الفنانة يسرا عن سر موافقتها على فيلم "ليلة العيد"، والذى يعرض حاليا فى السينما من خلال شخصية "عزيزة" التى تعانى من قهر زوجها سيد رجب.

وقالت يسرا فى تصريح لصدى البلد: عندما عرض على الفيلم، وجدت نفسى أمام عمل يحمل عديد من القضايا المهمة التى تخص المرأة والرجل، وخاصة المرأة التى تتعرض الى القهر من المجتمع والرجال.

وأضافت أن المؤلف أحمد عبد الله استطاع أن يناقش عديد من القضايا فى عمل واحد بشكل سلس وبسيط، ودون تعقيد، وهو ما جذبنى فى السيناريو المكتوب بشكل جيد، وكل قضية بالفيلم مكتملة الأركان وغير مبتورة، فضلا عن أن هناك انسيابية فى الكتابة، والتى تتعلق بترابط هذه القضايا ونسجها بشكل محبوك.

وأوضح أن المخرج سامح عبد العزيز استطاع أن يعبر عن هذه القضايا بصورة جيدة تجعل المشاهد للعمل منتبه منذ البداية وحتى نهاية الفيلم، وكان حريصا على عدم الوقوع فى الرتابة أو التطويل أو تقديم مشاهد تؤذى عين المشاهد، وربط المشاهد بمصائر أبطال الفيلم حتى النهاية، فهو لديه إحساس رائع فى التعامل مع تجسيد المشاهد الشعبية.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.