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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خاص لصدى البلد ..

قضايا مهمة.. يسرا تكشف سر موافقتها على فيلم ليلة العيد

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا عن سر موافقتها على فيلم "ليلة العيد"، والذى يعرض حاليا فى السينما من خلال شخصية "عزيزة" التى تعانى من قهر زوجها سيد رجب.

وقالت يسرا فى تصريح لصدى البلد: عندما عرض على الفيلم، وجدت نفسى أمام عمل يحمل عديد من القضايا المهمة التى تخص المرأة والرجل، وخاصة المرأة التى تتعرض الى القهر من المجتمع والرجال.

وأضافت أن المؤلف أحمد عبد الله استطاع أن يناقش عديد من القضايا فى عمل واحد بشكل سلس وبسيط، ودون تعقيد، وهو ما جذبنى فى السيناريو المكتوب بشكل جيد، وكل قضية بالفيلم مكتملة الأركان وغير مبتورة، فضلا عن أن هناك انسيابية فى الكتابة، والتى تتعلق بترابط هذه القضايا ونسجها بشكل محبوك.

وأوضح أن المخرج سامح عبد العزيز استطاع أن يعبر عن هذه القضايا بصورة جيدة تجعل المشاهد للعمل منتبه منذ البداية وحتى نهاية الفيلم، وكان حريصا على عدم الوقوع فى الرتابة أو التطويل أو تقديم مشاهد تؤذى عين المشاهد، وربط المشاهد بمصائر أبطال الفيلم حتى النهاية، فهو لديه إحساس رائع فى التعامل مع تجسيد المشاهد الشعبية.

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يسرا وفيلم ليلة العيد

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

ويعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد 3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

الفنانة يسرا المخرج سامح عبد العزيز سامح عبد العزيز يسرا فيلم ليلة العيد

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