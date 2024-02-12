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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المزارع فتح على أصحاب الأرض البندقية الآلية لسبب صادم بأسيوط

الاعدام للفلاح بأسيوط
الاعدام للفلاح بأسيوط

سيطر عليه غضبه وساقه شيطانه الى استخدام بندقيته التي يستخدمها لممارسة عمله في حراسة الاراضي الزراعية،  الى ترويع المواطنين  للمطالبة بأجرة عمله فنتج عنه جريمة ساقته الى حبل المشنقة..

تعود جريمة الفلاح الذي يعمل في حراسة الاراضي الزراعية بمحافظة اسيوط الي القضية رقم 1170 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من مستشفى أبوتيج النموذجي بوصول " كيرلس . س . ث " 12 عاما جثة هامدة و شقيقه " يوسف . س . ث " و " عاطف . ل . ح " و " ممدوح . ن . م " مصابين مقيمين قرية الفليو .

وتوصلت تحريات الرائد فادي سليمان شحاتة معاون مباحث المركز وقت وقوع الحادث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " حسن . م . ح " 50 عاما ، فلاح مقيم قرية باقور وأشارت التحريات إلى أن المجني عليهم كانوا في الأرض الزراعية الخاصة بهم ناحية قرية باقور وحال تواجدهم حضر المتهم إليهم ووقعت بينهم مشادة كلامية بسبب مطالبة المتهم لهم بمبلغ مالي نظير حراسته للأرض الزراعية الخاصة بالمجني عليهم وعلى اثر المشادة قام المتهم بإحضار بندقية آلية وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة 3 آخرين .

وعاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، الفلاح بالإعدام شنقا لإنهائه حياة صغير وشروعه في إنهاء حياة شقيقة واثنين آخرين ، وصدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان المحكمة و المستشار شوكت زيان على نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال.

جريمة الفلاح أسيوط الأرض الزراعية جنايات أسيوط

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