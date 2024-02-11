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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار مبادرة «100 مليون شجرة» وزراعة عدد من الطرق بالبداري|صور

زراعة وتشجير الطرق
زراعة وتشجير الطرق بمركز البداري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن فعاليات زراعة وتشجير الطرق والمحاور بالمراكز والقرى ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مستمرة حيث تم استكمال تنفيذ زراعة وتشجير عدد من الطرق بمركز البداري.

وأضاف: يأتي ذلك بهدف تحسين البيئة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات أو مبادرات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل خاصة التي تهتم بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة والتخلص السليم من المخلفات والمحافظة على الأشجار بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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وأوضح المحافظ إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارات المخلفات وشئون البيئة وكافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ حملات توعية بيئية وتشجير بالقرى والمراكز لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين لافتًا إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بأعمال تشجير وزراعة لبعض الأشجار بمعرفة القسم الزراعي بمجلس مدينة البداري  وذلك على جانبي الطريق بقرية العتمانية وحتى مزرعه وادي الشيح  ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة وذلك بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز وزين جلال رئيس الوحده المحليه بقريه العتمانية ومسئولي شئون البيئة بمركز البداري وجار استكمال الأعمال في باقي الوحدات المحلية والطرق والمحاور وفقاً للخطة الموضوعة مسبقًا.

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أسيوط أخبار أسيوط تشجير مركز البداري مركز البداري 100 مليون شجرة بأسيوط

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