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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس |صور

بدء الدراسة بمدارس
بدء الدراسة بمدارس أسيوط

أكد عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة والالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حسن سير العمل داخل جميع المدارس.

كما أوضح متابعة مديرو عموم المديرية والإدارات التعليمية، طابور الصباح وحتى نهاية الفترة الصباحية بالمدارس.

وتفقد عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمود إبراهيم معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، عدد من مدارس إدارة أسيوط التعليمية، للوقوف على انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

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وأكد وكيل الوزارة على انتظام تلاميذ الصفوف الابتدائي والإعدادي والثانوي وسط حضور كثيف من الطلاب في أول يوم دراسي؛ مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة ويتم التنسيق فيما بينها مع مديرية التربية والتعليم لافتا إلى التنسيق مع قطاع الداخلية والصحة والمحافظة وذلك لمتابعة مدى إنتظام الدراسة في المدارس والعمل على حل آية مشكلة قد تظهر.

وحرص التلاميذ على حضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية التى تناولت الحديث عن دور وتضحيات رجال الشرطة المصرية البواسل فى حماية أمن الوطن واستقراره، وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

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