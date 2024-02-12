مصرع شاب صدمه ميكروباص أثناء سيره بالدقهلية

عثر عدد من الاهالى على جثة شاب ملقاة على طريق طلخا - شربين بمحافظة الدقهلية ؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا يفيد بورو بلاغ من عدد من الاهالى بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره ملقاة أمام قريه الطويله على طريق طلخا شربين.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى احمد ابراهيم الصياد 26عاما مقيم طلخا حيث اصطدم به ميكروباص وتبين اصابته بتهتك بالرأس مما أدى لمصرعه على الفور وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصوره الدولى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.