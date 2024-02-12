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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب صدمه ميكروباص أثناء سيره بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

عثر عدد من الاهالى على جثة شاب ملقاة على طريق طلخا - شربين بمحافظة الدقهلية ؛  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا يفيد بورو بلاغ من عدد من الاهالى بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره ملقاة أمام قريه الطويله على  طريق طلخا شربين.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى  احمد ابراهيم الصياد 26عاما مقيم طلخا حيث اصطدم به ميكروباص وتبين اصابته بتهتك بالرأس مما أدى لمصرعه على الفور وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصوره الدولى 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المنصورة الدولى العثور على جثة تولت النيابة التحقيق شرطة طلخا شربين ضباط المباحث مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة طلخا مكان الحادث مديرية أمن

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