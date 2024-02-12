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رئيس التحرير
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برلمان

جبالي يهنئ أبو العينين لحصوله على «جائزة الأبطال في أفريقيا» ووكيل مجلس النواب: شعرت بالفخر لوجود اسم مصر في المحفل

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان:

* التكريم لكل صانع وكل عامل سعى للتواجد في السوق العالمي

* طالبت باحترام المُعاهدات الدوليَّة الخاصة بالأنهار الدولية وعدم التعدي على حقوق الآخرين

* تجربة مصر في خلق المدن الصناعية نموذجٌ يُحتذى به في القارة الأفريقية

* زعماء أفريقيا يُكنُّون لمصر كل التقدير والاحترام


هنأ رئيس مجلس النواب،  المستشار حنفي جبالي، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بمناسبة حصوله على جائزة  "أبطال أفريقيا"، وذلك خلال مؤتمر الرخاء الأفريقي الذي انعقد في دولة غانا بحضور رؤساء 5 دول بأفريقيا وزعماء الدول والساسة والاقتصاديين بأفريقيا وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأثيوبيا، وجوايانا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين.

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان: «إن التكريم ليس لشخصه؛ إنما لكل صانع وكل عامل سعى للتواجد في السوق العالمي». مُضيفًا: «شعرت بالفخر لوجود اسم مصر في هذا المحفل».

وقال وكيل البرلمان: «دار الحديث عن تجربة مصر في خلق المدن الصناعية والعمرانية، وأنه نموذج يُحتذى به ودار الحديث حول كيف خرجنا من الوادي الضيق». مُضيفًا: «شعرت بالفخر ولمست خلال اللقاء أن زعماء أفريقيا يُكنون لمصر كل التقدير والاحترام».

وأَضاف أبو العينين: «أشرت إلى أن ما يحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي من تنمية نموذج  ويمكن تنفيذه في أفريقيا».

وقال وكيل المجلس «اللقاء عبَّرَ عن العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل والعلاقة قوية مع دول القارة،  والجميع أعرب عن  تقديره  للتجربة المصرية  في التعمير». موضحًا أنها تُعبر عن بصمةٍ جديدةٍ في أفريقيا، وأكد أنه تم العمل على تحويل الصحراء إلى مزارع خضراء لدعم الأمن القومي الغذائي في مصر، مُشيرًا إلى أنه من الصحراء يمكن أن نصنع عالمًا جديدًا.

وقال أبو العينين: إن رئيسة إثيوبيا تحدثت عن بلادها وأثيرت قضية السدود؛ مُضيفا: «شددت خلال اللقاء على أهمية احترام المعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية، وعدم التعدي على حقوق الآخرين».

وأضاف: «أكدت أننا نحب الشعب الإثيوبي ونسعى دائما لحل المشكلات».

وقال رئيس مجلس النواب تعقيبًا على كلام النائب أبو العينين: «نكرر التهنئة لوكيل المجلس النائب محمد أبو العينين وندعو له بدوام التقدم والنجاح».

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