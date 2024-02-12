أيمن غنيم: الدبلوماسية المصرية السياسية تقيم علاقات متوازنة مع الجميع لخدمة مصالحها|فيديو

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الوفد المصري في قمة الحكومات في دبي 2024، تعكس النشاط للدبلوماسية المصرية خاصة في الجهة الاقتصادي .



وأضاف أيمن غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن الدبلوماسية المصرية السياسية و العسكرية تقيم علاقات متوازنة مع الجميع لخدمة المصالح المشتركة، و المصالح المصرية، بالإضافة إلى خدمة الأهداف الإستراتيجية في مصر بالمجال الاقتصادي.



وتابع:" وأهمها زيادة الصادرات و الاستثمارات الأجنبية، و زيادة التعاون و اكتساب التكنولوجيا الحديثة في مجالات إنتاج النظيفة، و التحول للاقتصاد الأخضر"