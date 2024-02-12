مدبولي: نسعى لتمويل الاستثمارات الخضراء لرفع نسبتها إلى 50% بمصر

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أن الدولة المصرية تركز على دعم قطاعات فى مجال البنية التحيتة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعي فى سياق الطاقة الخضراء إلى التحول إلى رفع مساهمات القدرة المركبة فى الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42%، إلى جانب تركيز جهودها على تنفيذ إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، لتصبح مركزا إقيليما فى الهديروجين الأخضر.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، خلال كلمته فى فعاليات "القمة العربية للحكومات"، أن الحكومة المصرية تسعي لتمويل الإستثمارات الخضراء لتستهدف رفع نسبة الإستثمارات العامة الخضراء إلى نحو 50%، موجهة بالأساس لتسهم فى الحد من الإنبعاثات الكربونية.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أن الإقتصاد المصري يوفر العديد من الفرص الإستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وتستهدف المزيد من تعزيز بيئة الأعمال فى مصر.