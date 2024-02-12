صحفي أمريكي: بوتين مستعد للتوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للبحث عن حل وسط في الوضع مع أوكرانيا.

وأضاف الصحفي الأمريكي خلال كلمته أمام القمة العالمية للحكومات في دبي أن العمل الذي يقوم به زعماء الدول، "ربما باستثناء الولايات المتحدة خلال عالم أحادي القطب"، يعني ضمناً الحاجة إلى البحث عن حلول وسط، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وخلال مقابلة مع كارلسون، ذكر بوتين، من بين أمور أخرى، أن هدف روسيا هو إنهاء الحرب التي بدأتها أوكرانيا في عام 2014.

وانطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 ، اليوم الاثنين ، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى 14 فبراير الحالي في دبي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن النسخة الجديدة من القمة تستشرف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.

وأوضحت الوكالة أن القمة العالمية للحكومات، تجمع 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.