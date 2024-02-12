وزير الاتصالات يشارك فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان " كيف تطوع الحكومات التطور التكنولوجى فى خدمة المجتمعات؟ "وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى فى الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تناولت الجلسة التحديات التى تواجه الحكومات عند تبنى تقنيات جديدة مع الحرص على عدم ترك مجتمعاتها تتخلف عن ركب التقدم، وطرق إيجاد وتيرة متوازنة للتقدم التكنولوجى والاستخدام الأخلاقى للتكنولوجيات الناشئة، والإجراءات التى يجب على الحكومات اتخاذها لتحقيق التوازن بين الضرورة الأخلاقية التى تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع والحفاظ على قدرتها التنافسية تكنولوجياً فى المشهد العالمى.

شارك فى الجلسة المهندس ماجد المسمار المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية فى الإمارات العربية المتحدة، والبروفسير مصطفى سيسية أستاذ التعلم الآلى فى المعهد الأفريقى للعلوم والرياضيات. وأدار الجلسة الإعلامية إيمان لحرش مقدمة أخبار وبرامج فى قناة سكاى نيوز عربية.

فى كلمته خلال الجلسة استعرض الدكتور عمرو طلعت تجربة مصر فى تبنى التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمى؛ حيث أوضح الدكتور عمرو طلعت أن منهجية عمل استراتيجية مصر الرقمية التى تم وضعها فى 2018 تتبنى نهج شامل للمجتمع بأكمله لدفع التحول الرقمى فى مصر؛ مشيرا إلى أنه تم ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها للوصول إلى صورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يساهم فى تقديم الخدمات لهم بشكل أفضل؛ مضيفا أنه تم إطلاق منصة الرقمية والتى تضم قرابة 170 خدمة حكومية رقمية يتم إتاحتها لجميع المواطنين بيسر وسهولة عبر منافذ متعددة تشمل إلى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومركز اتصال؛ حيث يتم العمل على بناء منصة متكاملة الخدمات تشمل كافة قطاعات الدولة لتقديم خدمات تركز على المواطن.

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة فى تطوير البنية التحتية الرقية فى كافة أنحاء الجمهورية؛ منوها إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة للقرى لخدمة نحو 60 مليون مواطن.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أبرز التحديات التى تواجه الحكومات عند تبنى تقنيات جديدة لتحقيق التحول الرقمى والتى تشمل وضع إطار للأوليات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين وضمان حوكمتها، وأن تحظى بثقة المواطنين فى كونها فعالة وشاملة للجميع.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم التوسع فى برامج بناء القدرات الرقمية بشكل كبير والتى تضاعفت 100 مرة خلال 5 سنوات لترتفع من 4 آلاف متدرب إلى مستهدف 400 ألف متدرب فى جميع أنحاء الجمهورية من مختلف الفئات العمرية خلال العام المالى الحالى؛ موضحا أنه تم إنشاء 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز بكل محافظة لدعم الابتكار التكنولوجى فى جميع أنحاء الجمهورية حيث يتم من خلالها توفير البرامج التدريبية لبناء القدرات، واحتضان الأفكار الريادية الخاصة بمجالات تكنولوجيا المعلومات.

وعلى هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع بليس أجويرا إى أركاس نائب رئيس شركة جوجل للأبحاث والرئيس التنفيذى للتكنولوجيا المعنية بالمجتمع والتكنولوجيا، و مارتن روسكى مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل. حيث تم مناقشة مشروعات شركة جوجل فى مصر، كما تم تسليط الضوء على الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت يشارك ضمن وفد وزارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" التى تعقد فى دبى تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير الجارى بمشاركة نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين فى المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التى تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.