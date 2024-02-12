عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر مستعدة لكل السيناريوهات.. سمير فرج: اقتحام نتنياهو لرفح الفلسطينية يؤدي لكارثة

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية فجر اليوم.

 

هدنة 45 يوما بسبب رمضان.. سمير فرج يكشف مفاجأة عن وقف إطلاق النار في غزة

مصر ترفض العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتحذر من العواقب الوخيمة

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،  :" نتنياهو ومجموعته اليمينية المتطرفة يستهدفون إطالة أمد الحرب".

 

 وأضاف سمير فرج:" لو توقفت الحرب في غزة سيتم محاكمة نتنياهو "، مضيفا:" نتنياهو يرغب في اقتحام مدينة رفح الفلسطينية ".

 

 وتابع سمير فرج :" المجتمع الدولي وأمريكا يرفضون اقتحام نتنياهو إلى رفح الفلسطينية نظرا لتواجد فيها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في رفح الفلسطينية ".

 

وأكمل سمير فرج :" اقتحام نتنياهو على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية كثيرة "، مضيفا:"   مصر حذرت من اقتحام إسرائيل إلى رفح الفلسطينية  ومصر مستعدة لكل السيناريوهات المتوقعة ".

سمير فرج رفح غزة إسرائيل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

ترشيحاتنا

حماس: رد إسرائيل على مقترح باريس يضع عقبات أمام التوصل لاتفاق

رئيس قوى عاملة النواب يطالب الحكومة الالتزام بتعيين الـ5٪.. ووزارة العمل ترد

مصر مستعدة لكل السيناريوهات.. سمير فرج: اقتحام نتنياهو لرفح الفلسطينية يؤدي لكارثة

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

شروط فيزا شنغن للمصريين

«الناس مستكترة عليا»| محمود عامر يرد على انتقادات زواجه.. وطليقته لاشينة لاشين: "عندنا أحفاد"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ياسمين صبري تخطف الأنظار من الچيم

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

يحمى من الأمراض الخطيرة.. نوع خضار مهمل يحمى من السرطان والضغط

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ