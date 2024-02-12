مصر مستعدة لكل السيناريوهات.. سمير فرج: اقتحام نتنياهو لرفح الفلسطينية يؤدي لكارثة

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية فجر اليوم.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نتنياهو ومجموعته اليمينية المتطرفة يستهدفون إطالة أمد الحرب".

وأضاف سمير فرج:" لو توقفت الحرب في غزة سيتم محاكمة نتنياهو "، مضيفا:" نتنياهو يرغب في اقتحام مدينة رفح الفلسطينية ".

وتابع سمير فرج :" المجتمع الدولي وأمريكا يرفضون اقتحام نتنياهو إلى رفح الفلسطينية نظرا لتواجد فيها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في رفح الفلسطينية ".

وأكمل سمير فرج :" اقتحام نتنياهو على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية كثيرة "، مضيفا:" مصر حذرت من اقتحام إسرائيل إلى رفح الفلسطينية ومصر مستعدة لكل السيناريوهات المتوقعة ".