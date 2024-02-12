مصرع شخص غرقا في بحر مويس بالشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياه بحر مويس أمام محكمة بلبيس وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي بلبيس والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "عطية ف ا ع"45 سنة مقيم بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة بحر مويس أمام محكمة بلبيس وتم إنتشال الجثة ونقلها إلى مستشفي بلبيس والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.