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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الشناوي: أي مقارنة بين نجوم فيلم أنف وثلاث عيون القديم والجديد ظالمة

طارق الشناوي
طارق الشناوي

انتقد  طارق الشناوي الناقد الفني، إعادة تقديم فيلم أنف وثلاث عيون المعروض في دور السينما والذي قام ببطولته ظافر العابدين  وصبا مبارك.


وقال الشناوي في لقاء حصري مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية اي تي سي ان رواية انف وثلاث عيون للكاتب إحسان عبد القدوس لا يمكن بالمنطق أن تُقدم في الزمن الراهن لأنها ستصطدم بمليون مشكلة وأن الفيلم بنسخته الجديدة اتعمل بمفهوم رقابي.

وأوضح الشناوي أن مجتمع الستينات كان يرحب بالحريات وأن المجتمع الآن تغير وأصبح أكثر تشددا ولذلك تعرض الفيلم لأسوأ أنواع الرقابة وهي الرقيب الذي بداخل الكاتب المبدع.

واشار الناقد الفني الي ان في ذهن كاتب الفيلم خجل من الرواية الاصلية وخوف من الرقابة وترقب من المجتمع لذلك انا اسميه فيلم "انف وثلاثة رقباء".

واكد الشناوي ان اي مقارنة بين نجوم فيلم " انف وثلاثة عيون" القديم والجديد هي مقارنة ظالمة لان بناء العمل الفني في ظل مجتمع برقابة مختلفة عن ظرف فيلم في مجتمع بحريات.

ووصف الشناوي أداء الفنانه سلمى ابو ضيف بالمبهر مؤكدا انها المكسب الوحيد من هذا الفيلم.

طارق الشناوى فيلم أنف وثلاث عيون دور السينما ظافر العابدين صبا مبارك إحسان عبد القدوس

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