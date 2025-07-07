حريق سنترال رمسيس .. الحماية المدنية تنقذ 5 موظفين عالقين في مكاتبهم

أنقذت فرق الحماية المدنية في القاهرة موظفين كانوا متواجدين داخل مكاتبهم في حريق سنترال رمسيس.

تطورات حريق سنترال رمسيس

أصيب نحو 5 أشخاص باختناقات جراء الأدخنة المتصاعدة من حريق سنترال رمسيس وتلقوا العلاج اللازم في سيارات الإسعاف.

توقفت الحركة المرورية في شارع رمسيس بسبب اندلاع حريق سنترال رمسيس وجرى الدفع بالوحدات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

حريق سنترال رمسيس

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 8 سيارات إطفاء وخزاني مياه إلى موقع حريق سنترال رمسيس.

تحاول وحدات الحماية المدنية في القاهرة السيطرة على حريق سنترال رمسيس ومنع امتداده.

أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مبنى سنترال رمسيس من المتواجدين به حفاظا على حياتهم من الأدخنة المتصاعدة في الطوابق الأخيرة وسطح المبنى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق في مبنى سنترال رمسيس.