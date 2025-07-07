الدفع بسيارات السلالم الهيدروليكية للسيطرة على حريق سنترال رمسيس| صور

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، بسيارات السلالم الهيدروليكية للسيطرة على حريق سنترال رمسيس.

تطورات حريق سنترال رمسيس

توقفت الحركة المرورية في شارع رمسيس، بسبب اندلاع حريق سنترال رمسيس وجرى الدفع بالوحدات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 8 سيارات إطفاء وخزاني مياه إلى موقع حريق سنترال رمسيس.

وتحاول وحدات الحماية المدنية في القاهرة ، السيطرة على حريق سنترال رمسيس ومنع امتداده.

أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مبنى سنترال رمسيس من المتواجدين به حفاظا على حياتهم من الأدخنة المتصاعدة في الطوابق الأخيرة وسطح المبنى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق في مبنى سنترال رمسيس.