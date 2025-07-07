تنقص الوزن والسكر .. اكتشف فوائد حبوب شهيرة

تحتوي بذور الشيا على كم كبير من الالياف والعناصر الغذائية المفيدة لحيوية الجسم والحماية من الأمراض المختلفة.

وفقا لما جاء في موقع كليفلاند كلينك نكشف لكم اهم فوائد بذور الشيا المثبتة في الابحاث العلمية.

تحسين صحة الأمعاء

تُعزز بذور الشيا امتصاص الفيتامينات في الأمعاء، كما تُعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة وبناءً على محتواها من الألياف، فمن المرجح أيضًا أن تساعد بذور الشيا في تخفيف الإمساك ".

تساعد على إنقاص الوزن



يساعد شرب كوب من ماء الشيا (بذور الشيا المخلوطة بالماء) على تناول كميات أقل من الطعام و تتمدد بذور الشيا عند ترطيبها وتشغل مساحة في معدتك، مما قد يقلل من شعورك بالجوع، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

كما أن الأطعمة الغنية بالبروتين تساعد على فقدان الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع .

لكن كن حذرًا نظرًا لغناها بالألياف، فقد تُسبب بذور الشيا مشاكل هضمية إذا أُفرط في تناولها وإذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فقد تُسبب البذور الإمساك والانتفاخ والغازات.

الوقاية من الأمراض المزمنة



تشير دراسات علمية إلى أن بذور الشيا قد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، وربما حتى السرطان.

وتُظهر نتائج الدراسات البشرية أن بذور الشيا تساعد في :

تقليل الالتهاب

تحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم

انخفاض ضغط الدم

رفع مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في