طارق الشناوي: الحريفة الحصان الأسود لهذا الموسم.. ولا يحمل أي ادعاء

كشف الناقد الكبير طارق عن رأيه في تصدر فيلم الحريفة إيرادات موسم إجازة منتصف العام.

وقال الفنان طارق الشناوي في تصريحات خاصة لصدي البلد : أرى ان فيلم الحريفة بمثابة الحصان الأسود لهذا الموسم ، فالعمل مصنوع على ايقاع وروح الجمهور الحقيقي للسينما وراده الحقيقيين، كما أنه يتحدث عن لعبة شعبية وهي كرة القدم ، وابطاله من الشباب وهم يمثلون رواد السينما في الوقت الراهن .

واستكمل طارق الشناوي حديثه قائلا: البناء الدرامي للعمل معروف ولايوجد به ابتكار ، وقد قدم عشرات المرات ، وسوف يقدم بعد ذلك ، ولكنه مصنوع ببساطة ولا يحمل اي ادعاء .



ويتابع طارق الشناوي : أبطال العمل هم مشروع لنجوم شباك ، ومن الممكن المراهنة عليهم ، ولا نسطيع ان نقول عليهم نجوم شباك ، فهذا اللقب يكون ناتج عن تحقيق البطل إيرادات عالية على مدار عملين متتاليين .

ويقوم ببطولة فيلم الحريفة نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.