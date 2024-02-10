عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طارق الشناوي: الحريفة الحصان الأسود لهذا الموسم.. ولا يحمل أي ادعاء

صدى البلد

كشف الناقد الكبير طارق عن رأيه في تصدر فيلم الحريفة إيرادات موسم إجازة منتصف العام.

وقال الفنان طارق الشناوي في تصريحات خاصة لصدي البلد : أرى ان فيلم الحريفة بمثابة الحصان الأسود لهذا الموسم ، فالعمل مصنوع على ايقاع وروح الجمهور الحقيقي للسينما وراده الحقيقيين، كما أنه يتحدث عن لعبة شعبية وهي كرة القدم ، وابطاله من الشباب وهم يمثلون رواد السينما في الوقت الراهن .

واستكمل طارق الشناوي حديثه قائلا: البناء الدرامي للعمل معروف ولايوجد به ابتكار ، وقد قدم عشرات المرات ، وسوف يقدم بعد ذلك ، ولكنه مصنوع ببساطة ولا يحمل اي ادعاء .

مشيرة إسماعيل لـ صدى البلد: اعتزالي الفن شائعة والحجاب لايمنعني من التمثيل

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي


ويتابع طارق الشناوي : أبطال العمل هم مشروع لنجوم شباك ، ومن الممكن المراهنة عليهم ، ولا نسطيع ان نقول عليهم نجوم شباك ، فهذا اللقب يكون ناتج عن تحقيق البطل إيرادات عالية على مدار عملين متتاليين .

 

ويقوم ببطولة فيلم الحريفة نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة طارق الشناوى موسم إجازة منتصف العام نور النبوي الفنان طارق الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

رسالة غريبة من روي فيتوريا بعد الرحيل عن المنتخب.. مفاجأة

ترشيحاتنا

بعد تراجعه فى السوق السوداء .. تجار الدولار فى ورطة

الخارجية الروسية: أمريكا والاتحاد الأوروبي لا يسمعان الدعوات الروسية بشأن أوكرانيا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يطلق ميزة لحماية أموالك وبياناتك الشخصية من السرقة.. ومفاجأة عظيمة من سامسونج للمستخدمين

إبراهيم سعيد: جوميز غاضب من إدارة الزمالك بسبب رحيل ثنائي الجبهة اليسرى

الأسباب التي دعت الصحابة إلى اختيار حادثة الهجرة لتكون بداية التقويم الإسلامي؟

صحف الكويت|مصر ردًا على بايدن: فتحنا معبر رفح منذ بداية الحرب بدون قيود.. وأمريكا تعلن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" في 16 فبراير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب.. مسن يحتفظ بالقطط حية في الثلاجة | تفاصيل كاملة

ما سبب تحول الأرض إلى كرة ثلجية عملاقة قبل 700 مليون سنة؟

على المرحاض.. اقضِ حاجتك في أفضل مكان بالعالم .. ما القصة؟

فاز بالملايين.. ورقة منسية في السيارة تتسبب في ثراء صاحبها

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ