تجوَّل بجمل عربي.. هكذا رد محمد رمضان على اتهامه بالإساءة للهوية العربية

رد الفنان محمد رمضان على اتهامه بتدمير الهوية العربية بسبب أغنيته "عربي" الذي طرحها منذ أيام عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وتلقت نجاحًا ونسب مشاهدة تخطت 5 ملايين مشاهدة ويتعاون خلالها لأول مرة مع مطرب الراب الأمريكي فيوتشر، ومغني البوب مساري.

شاهد الفيديو:

ونشر محمد رمضان، فيديو يتضمن عنوان خبر على أحد المواقع الإخبارية يشير إلى اتهامه بتدمير الهوية العربية وتقديم بلاغ للمصنفات الفنية، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" واكتفى خلال الفيديو بـ"التصفير".

وجاء في البلاغ أن محمد رمضان تعمد إظهار العرب على أنهم عراة ويركبون الجمال، وطالب البلاغ بإيقاف الأغنية وسحب ترخيص عرضها.

ورد "رمضان" مؤخرًا على انتقادات وجهت له من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتقدوا أنه لم يذكر اسم فلسطين في أغنيته عربي، وقال "رديت على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي وبرضه برد بفيديو على الشباب اللي بيقولوا انى مقولتش فلسطين، لأ طبعًا قولت فلسطين، وبقول مصر نور عيني عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني فأنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان".