أستاذ بالأزهر: الأكل والشرب بعد تكبيرة الإحرام يبطلان الصلاة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هناك مبطلات للصلاة، ومنها نقض الوضوء، أو الأكل والشرب، والنظر والتفاعل مع العالم الخارجي، لافتا إلى أن تكبيرة الإحرام فى الصلاة تحرم كل شئ إلا ذكر الله.



وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء: "تلاقي في رمضان ناس تكون موجود في المسجد، اثناء المغرب، فيفطروا على تمر، ويكون في باقى فى فمهم فيدخلوا فى الصلاة والطعام في فمهم، وممكن يكون واحد بيصلى ونزل مطر، فيدخل المطر فى فمه، فبلعه، كل ده يبطل الصلاة".



وأضاف: "الحركات الكثيرة أو النظر للناس أو عمل أى ردود فعل أثناء الصلاة، كل هذا يبطل الصلاة".

