عبد المنعم سعيد يكشف نقاط الخلاف بين حماس والاحتلال في مفاوضات القاهرة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن المفاوضات الجارية في القاهرة، تهدف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضع مصر في المركز الذي تستحقه من هذه الأزمة.

وأشار إلى أن تحديد معدل الافراج عن الرهائن في الجولة الأولى من وقف إطلاق النار كان بمعدل 1 لكل 3 أسرى فلسطينيين، وفي المفاوضات الجارية أرادت حركة حماس تغير هذا المعدل ورفعته لـ500 أسير، وهذا ما رفضه الكيان الإسرائيلي.



وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن دولة الاحتلال تريد أن تكون الهدنة محدودة وليس وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وهذا يمثل نقطة خلاف ما بين حماس دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت تريد تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، في محاولة لدمج دولة الاحتلال بشكل كامل في المنطقة، ولكن عملية طوفان الأقصى غيرت هذا الأمر.



وأضاف أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، تسهم في وجود دور للإقليم في حل أزمات الشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن "أردوغان" صرح بان الحرب على قطاع غزة هي أول القضايا في المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية التركية الثنائية لم تتأثر على المستوى الاقتصادي بشكل كبير رغم التوترات الاقتصادية حيث وصل حجم التبادل التجاري لـ6.6 مليار دولار، وهذا الرقم معقول بالنسبة لحجم التجارة المصرية.

