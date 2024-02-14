عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع زيارة أردوغان إلى القاهرة.. صفحة جديدة بالعلاقات المصرية التركية

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان

تأخذ العلاقات بين تركيا ومصر منعطفًا مهمًا مع قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة تاريخية إلى القاهرة، مما يمثل لحظة محورية في المشهد الدبلوماسي للمنطقة.

 وشهدت الزيارة ترحيبًا حارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأردوغان في مطار القاهرة، مما يؤكد التحوّل نحو تحسين العلاقات بين البلدين.

وخلال الزيارة، شارك الزعيمان في مناقشات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ومعالجة القضايا الإقليمية الرئيسية.. وفي انتقاد لسلوك إسرائيل في الصراع في قطاع غزة، دعا أردوغان والسيسي بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار، وشددا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.

مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وتركيا

ويرمز التوقيع على العديد من الاتفاقيات إلى الالتزام بتعزيز "مرحلة جديدة في العلاقات"، مع التركيز على تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار سنويا في غضون بضع سنوات.. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على التعاون الدبلوماسي في الشرق الأوسط كهدف مشترك.

وكرر أردوغان، المعروف بانتقاداته الصريحة لإسرائيل، مخاوفه بشأن الوضع في غزة، وندد بما وصفه بـ "الاحتلال والدمار والمجازر" من قبل الحكومة الإسرائيلية. وشدد على أهمية إعطاء الأولوية للقضية الفلسطينية وأعرب عن استعداده للعمل مع مصر على إنعاش وإعادة إعمار غزة.

وردد الرئيس السيسي هذه المشاعر، معربًا عن استيائه من بطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب العوائق التي تفرضها إسرائيل. وتم التأكيد من جديد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تسهيل المحادثات بين إسرائيل وحماس، مع استمرار الجهود الرامية إلى التوسط في هدنة جديدة.

بصحبة السيسي.. الرئاسة التركية تسلط الضوء على زيارة أردوغان لضريح الإمام الشافعي

خالد أبو بكر : زيارة أردوغان لمصر انتصار لدولة 30 يونيو

 ذوبان الجليد 

ويمثل ذوبان الجليد في العلاقات بين تركيا ومصر خروجاً كبيراً عن توترات الماضي..وعلى الرغم من التجميد المستمر منذ عقد من الزمن، اتخذ البلدان خطوات نحو التطبيع منذ عام 2021، وبلغت ذروتها بتعيين سفراء في عاصمة كل منهما.

ويتوافق موقف أردوغان الصريح ضد الإجراءات الإسرائيلية في غزة مع الجهود التي تبذلها مصر لمعالجة المخاوف الإنسانية في المنطقة.

واستشرافا للمستقبل، وجه أردوغان دعوة للرئيس السيسي لزيارة أنقرة، مما يشير إلى الالتزام بمزيد من الحوار والتعاون بين البلدين.

وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على تحول طفيف في الديناميكيات الإقليمية، حيث تبحر تركيا ومصر في طريق نحو المزيد من المشاركة والتعاون مع معالجة التحديات الطويلة الأمد في الشرق الأوسط.

تركيا مصر أردوغان أردوغان والسيسي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

تطور في أسعار الذهب اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

موضوعات متعلقة

باحث: زيارة أردوغان للقاهرة تعكس الدور المحوري لمصر في الملفات الإقليمية

«اقتصادية النواب» عن زيارة أردوغان لمصر: العلاقات ستشهد زيادة في التبادل التجاري

ترشيحاتنا

سيد نيمار في تصريحات نارية: الزمالك بيتحارب.. الناس مش عاوزاه كويس

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

21 طائرة و6 سفن.. الصين ترسل تهديدا إلى تايوان |تفاصيل

مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كينيا

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

الذهب يستقر عالميا قرب أدنى مستوياته في شهرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ