بصحبة السيسي.. الرئاسة التركية تسلط الضوء على زيارة أردوغان لضريح الإمام الشافعي

نشرت الرئاسة التركية، صورة على منصة "إكس"، من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضريح الإمام الشافعي في القاهرة التي يجري لها زيارة رسمية.

جاء ذلك برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسي، وأمينة قرينة الرئيس أردوغان، حيث زاروا مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة.

وأبدى الرئيس أردوغان سعادته بزيارة معالم القاهرة التاريخية والإسلامية، مؤكداً اعتزازه البالغ بحضارة الشعب المصري العريقة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، بقصر الاتحادية، أن زيارة أردوغان تفتح صفحة جديدة بين البلدين، مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا وما تشهده العلاقات التجارية من نمو خلال الفترة الماضية.