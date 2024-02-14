خالد أبو بكر : زيارة أردوغان لمصر انتصار لدولة 30 يونيو

قال الإعلامي، خالد أبو بكر، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر انتصار لدولة 30 يونيو،عدو الأمس صديق اليوم.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on" الرئيس التركى اليوم فى ضيافة دولة 30 يونيو، وانتصار 6/30 أحد أسبابه الصبر والحكمة الذي تميزت به القيادة السياسية في هذا الملف التركى بالتحديد.

وقال خالد أبو بكر إن ما حدث اليوم بمثابة انتصار سياسي والآن نبدأ صفحة جديدة بين القاهرة وأنقرة في يوم ناجح للدبلوماسية المصرية".

إردوغان

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ إدارة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرت في سياسة الاحتلال والقتل والمجازر رغم ردود الفعل العالمية.

وأضاف "أردوغان"، "إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من أهم أولوياتنا، ومن تركيا أرسلنا ما يزيد على 31 ألف طن مساعدات، وأقدر دعم الجهات المصرية في هذا الصدد".

وتابع الرئيس التركي: "أشكر الهلال الأحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الصدد، وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية، استطعنا نقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا، والخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في قطاع غزة، ونتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين في بناء هذا المستشفى الميداني قريبا".