محلل تركي : زيارة أردوغان للقاهرة صفحة جديدة للعلاقات مع مصر ..فيديو

تحدث الدكتور طه أوغلو، المحلل السياسي التركي، عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر.

وقال أوغلو، إن العلاقات المصرية التركية بدأت مرحلة جديدة اليوم بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للقاهرة.

وأضاف أوغلو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة الرئيس التركي للقاهرة، ترسم تحالفا وتقاريا تركيا مصريا جديدا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين متنوعة ومختلفة.

وأشار المحلل السياسي التركي، إلى أن زيارة الرئيس التركي عنوانها مرحلة جديدة من العلاقات، مبينا أن زيارة اليوم تعكس مدى التقارب المصري التركي، والبدء في تدشين مرحلة جديدة على مستوى العلاقات.