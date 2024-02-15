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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: أحمد موسى يسخر من الزيادة السكانية.. السير مجدي يعقوب يكشف أصعب وأسعد لحظات حياته

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


مخدش رأينا.. محمد أنور السادات يعلن اعتراضه على بيان حمدين صباحى
رد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على حمدين صباحي، بعد تصريحاته وانتقاده لموقف مصر من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي والحديد، فلا بد من اتخاذ مواقف داعمة للدولة المصرية التي تقدم أداء محترما.


تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.


استشهاد 14 فلسطينيًا جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا وسط غزة
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل باستشهاد 14 فلسطينيًا جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 

لن أعتزل الطب| السير مجدي يعقوب يكشف أصعب وأسعد لحظات حياته.. فيديو
قال الدكتور والجراح العالمي السير مجدي يعقوب، إن لديه شغف العلم والطب في قلبه وعقله وبدون الشغب يكون مُقصرًا، مؤكدًا أنه سيظل يعمل طوال حياته لمساعدة المرضى ولن يفكر في الاعتزال أبدًا.


في حكم العدم.. رسالة شديدة اللهجة من أردوغان بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ مبادرات تهجير سكان قطاع غزة بحكم العدم، موضحًا: "لا يمكننا قبول تطهير غزة من السكان كليا، ونقدر مصر في هذا الأمر".


أحمد موسى ساخرا من الزيادة السكانية: روحت مؤتمر الرئيس ورجعت لقيت 5600 طفل اتولدوا
علق الإعلامي أحمد موسى، على ارتفاع عدد سكان مصر، مليون نسمة خلال 250 يوما فقط.


محلل سياسى: القاهرة وأنقرة تطمحان إلى وضع خارطة طريق لتطوير العلاقات الجديدة
قال المحلل السياسي والخبير في الشأن التركي، محمود علوش، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، بمثابة طي صفحة الماضي والأزمة الماضية، وتطوير العلاقات بين البلدين، وهناك أرضية مشتركة تدفع القاهرة وأنقرة في ليبيا، تستهدف الحفاظ على الأمن والسلام والتعاون الكبير بين تركيا ومصر، بما يساعد الأطراف الليبية على تجاوز مرحلة الانقسام.

مسعود شومان : الموالد أفراح الفقراء .. وخرج منها الفنانون الكبار
قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، إن السلفيين تسببوا في إحداث نوع من الردة والمواجهات العنيفة في بعض القرى المصرية حدثت بعد ثورة 25 يناير بهدم الأضرحة وتحريم الموالد.


التحالف الوطنى: 500 شاحنة مساعدات لغزة وصلت رفح
كشف محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أخر المستجدات بشأن المساعدات المصرية عبر معبر رفح.


باحث: زيارة أردوغان للقاهرة تعكس الدور المحوري لمصر في الملفات الإقليمية
كشف محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية، دلالات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي.




 

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